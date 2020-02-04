ФОТО и ВИДЕО | В Сауэ на ходу загорелся школьный автобус ATKO. Что дальше?

”В данном случае мы, безусловно, должны дождаться результатов расследования полиции, получить от них четкие решения относительно того, кто виноват и каковы причины нарушения. Однако параллельно мы, конечно же, будем следить за исполнением всех других публичных договоров, и могу смело сказать, что с обслуживанием этой линии у ATKO Transport OÜ были проблемы”, — сказала заместитель исполнительного директора Северо-Эстонского центра общественного транспорта Кадри Кроони.

Перечисляя проблемы, она отметила более маленькие размеры автобусов, чем разрешено, отсутствие электронных табло, а также отсутствие устройств по продаже билетов, сообщила "АК".

Что случилось?

Вечером 21 января Спасательный департамент получил вызов в Сауэ, где на парковке у местной Maxima загорелся школьный автобус. На место выехали пара пожарных расчетов.

Один из свидетелей происшествия, который позвонил и сообщил спасателям об инциденте, рассказал Delfi, что автобус загорелся прямо во время движения.

"Автобус мчался на большой скорости в 17.00 по улице Вялья, мне навстречу, оставляя позади себя клубы дыма и искр. Автобус горел уже во время движения, но водитель так и не остановился", — высказал свое удивление очевидец.