ФОТО и ВИДЕО | В Раквере вручили театральные премии — среди лауреатов Татьяна Космынина, Евгений Гриб и Руслан Степанов

Среди них три русских деятеля. Премию за лучшую женскую роль получила актриса Татьяна Космынина за роль Ольги в моноспектакле Русского театра "Настя, Настя, Настя".

"Мне сложно описать свои эмоции сейчас. Меня переполняют разные чувства. Прежде всего благодарности. Я не устану говорить "Спасибо!!!" своей команде, которые создали спектакль "Настя, Настя, Настя" (Это актеры Марина Малова и Даниил Зандберг, композитор Александр Жеделёв, художник по свету Антон Андреюк, звуковой оформитель Валерий Казаков, ангел-хранитель меня и спектакля Екатерина Егорова и, конечно, драматург Ася Волошина). Я очень благодарна театру за то, что дал мне возможность работать. Я испытываю невероятную признательность к членам комиссии, которые нашли время прийти посмотреть, что мы такое играем в черном-черном Малом зале Русского театра. А в каком количестве любви меня искупали мои коллеги! Не верьте тем, кто скажет, что в театре правят зависть и ненависть. Все так искренне за меня рады — как члены семьи. И я чувствую любовь в ответ. Сегодня у меня — очередная премьера (спектакль "Васенька"), так что только вперед!" — поделилась c Delfi эмоциями Татьяна Космынина.

Смотрите сюжет передачи КОФЕ+ на канале ETV+ от 27 марта, посвященный номинации Татьяны Космыниной на премий Союза театральных деятелей и спектаклю Русского театра Эстонии "Настя, Настя, Настя".