ФОТО И ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открылся современный социальный дом для пожилых
Сегодня, 26 января, в районе Пыхья-Таллинн по адресу ул. Малева, 18, распахнул двери вмещающий 80 квартир социальный дом для пожилых жителей Таллинна.
Сегодня, 26 января, в районе Пыхья-Таллинн по адресу ул. Малева, 18, распахнул двери вмещающий 80 квартир социальный дом для пожилых жителей Таллинна.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, открытие нового дома для пожилых знаменует собой начало новой эры в направлении развития отзывчивого общества, в основе которого лежат внимание и забота о тех, кто нуждается в помощи.
”В условиях старения населения мы уже сейчас должны задуматься о том, как обеспечить пожилым достойную старость, предлагая поддержку и комфортные условия для жизни, — сказала Бешкина. — Открытием дома для пожилых мы прокладываем путь к появлению новых подобных заведений. Уютные социальные квартиры отвечают потребностям пожилых и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, которые могут при небольшой посторонней помощи самостоятельно проживать в квартире. Постояльцы будут обеспечены многими услугами на дому. Работники по уходу и социальные работники при необходимости организуют предоставление реабилитационных услуг, неотложной медицинской помощи, а также консультацию семейного врача, психиатра или психолога. Сотрудники дома помогут со стиркой, питанием и личной гигиеной, а также позаботятся о досуге”.
Вице-мэр Эха Вырк отметила, что планировка и современное архитектурное решение здания полностью соответствуют его предназначению.
”В доме 80 квартир, в том числе 76 однокомнатных и четыре двухкомнатных. 65 квартир предназначены для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и их могут использовать люди, передвигающиеся на инвалидном кресле. В каждой квартире имеются душевая и туалет, а также кухонный уголок. В здании есть помещения для совместного времяпрепровождения и оказания опорных услуг, — уточнила Вырк. — Поскольку здание пятиэтажное, разумеется, в нем имеется лифт и обеспечена максимальная доступность для всех жильцов”.
Проектировщик здания — Esplan OÜ. Строительные работы осуществляло паевое товарищество Nordlin Ehitus. Общая стоимость проекта — 7,5 миллионов евро, с участием финансирования фонда инвестиций в жилой фонд местных самоуправлений SA Kredex в размере 2,5 миллиона евро.
Организацией услуг в доме для пожилых занимается подведомственное управе Пыхья-Таллинна учреждение ”Социальный дом Пальяссааре”. Для подачи ходатайства о предоставлении жилплощади в доме для пожилых следует обратиться в районную управу по месту жительства.
Для улучшения обслуживания жителей района город с 1 февраля продлит маршрут автобуса 73 линии, что улучшит и возможности передвижения постояльцев дома для пожилых. Автобус будет ходить по улицам Копли и Малева до улицы Сепа. На маршруте также добавятся три остановки, одна из которых ”Малева”.
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