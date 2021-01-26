ФОТО И ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открылся современный социальный дом для пожилых

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, открытие нового дома для пожилых знаменует собой начало новой эры в направлении развития отзывчивого общества, в основе которого лежат внимание и забота о тех, кто нуждается в помощи.

Foto: Ilja Matusihis

”В условиях старения населения мы уже сейчас должны задуматься о том, как обеспечить пожилым достойную старость, предлагая поддержку и комфортные условия для жизни, — сказала Бешкина. — Открытием дома для пожилых мы прокладываем путь к появлению новых подобных заведений. Уютные социальные квартиры отвечают потребностям пожилых и людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, которые могут при небольшой посторонней помощи самостоятельно проживать в квартире. Постояльцы будут обеспечены многими услугами на дому. Работники по уходу и социальные работники при необходимости организуют предоставление реабилитационных услуг, неотложной медицинской помощи, а также консультацию семейного врача, психиатра или психолога. Сотрудники дома помогут со стиркой, питанием и личной гигиеной, а также позаботятся о досуге”.

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что планировка и современное архитектурное решение здания полностью соответствуют его предназначению.

Foto: Ilja Matusihis

”В доме 80 квартир, в том числе 76 однокомнатных и четыре двухкомнатных. 65 квартир предназначены для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и их могут использовать люди, передвигающиеся на инвалидном кресле. В каждой квартире имеются душевая и туалет, а также кухонный уголок. В здании есть помещения для совместного времяпрепровождения и оказания опорных услуг, — уточнила Вырк. — Поскольку здание пятиэтажное, разумеется, в нем имеется лифт и обеспечена максимальная доступность для всех жильцов”.

Foto: Ilja Matusihis

Проектировщик здания — Esplan OÜ. Строительные работы осуществляло паевое товарищество Nordlin Ehitus. Общая стоимость проекта — 7,5 миллионов евро, с участием финансирования фонда инвестиций в жилой фонд местных самоуправлений SA Kredex в размере 2,5 миллиона евро.

Организацией услуг в доме для пожилых занимается подведомственное управе Пыхья-Таллинна учреждение ”Социальный дом Пальяссааре”. Для подачи ходатайства о предоставлении жилплощади в доме для пожилых следует обратиться в районную управу по месту жительства.