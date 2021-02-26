ФОТО И ВИДЕО | В мустамяэский лесопарк с улиц навезли гору грязного снега

В Таллинне вблизи Сютисте теэ, всего в 50 метрах от жилых домов, выросла большая коричневая гора снега. Сюда свозят убранный с улиц снег, смешанный с солью и другим мусором.
Огромным сугробом оказался засыпан молодой сосняк. При таянии снега вода может проникнуть в близлежащие подземные гаражи…
Начальник водного отдела Департамента окружающей среды Трийн Мяги сообщила Delfi, что законодательством складирование снега не регулируется, эта деятельность должна быть согласнована с общими требованиями по охране водных ресурсов.
"Это означает, что следует избегать вреда качеству почвенных вод. Работы по уборке снега и его складированию организует на своей территории местное самоуправление", — добавила она.
Ведущий специалист отдела использования природы того же департамента Марек Вилдак сказал, что в данной зоне природоохранных ограничений нет, поэтому согласия на складирование получать не требуется.
В четверг Delfi направил по поводу этой снежной горы запрос в Таллиннский коммунальный департамент, но к моменту выхода в свет данного материала ответа не получено.
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