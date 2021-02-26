ФОТО И ВИДЕО | В мустамяэский лесопарк с улиц навезли гору грязного снега

Огромным сугробом оказался засыпан молодой сосняк. При таянии снега вода может проникнуть в близлежащие подземные гаражи…

Начальник водного отдела Департамента окружающей среды Трийн Мяги сообщила Delfi, что законодательством складирование снега не регулируется, эта деятельность должна быть согласнована с общими требованиями по охране водных ресурсов.

"Это означает, что следует избегать вреда качеству почвенных вод. Работы по уборке снега и его складированию организует на своей территории местное самоуправление", — добавила она.

Ведущий специалист отдела использования природы того же департамента Марек Вилдак сказал, что в данной зоне природоохранных ограничений нет, поэтому согласия на складирование получать не требуется.

В четверг Delfi направил по поводу этой снежной горы запрос в Таллиннский коммунальный департамент, но к моменту выхода в свет данного материала ответа не получено.