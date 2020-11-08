08.11.2020, 12:09
ФОТО И ВИДЕО | В концертном зале "Эстония" торжественно отметили День отца. Назван "Отец года"(1)
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Сегодня в концертном зале "Эстония" состоялся праздничный концерт по случаю Дня отца "Отцы, лети и песни" и объявление "Отца года 2020". Титула "Отца года" удостоился Арво Тувикене. Delfi вел прямую трансляцию с концерта, которая началась в полдень.
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