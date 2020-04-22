ФОТО и ВИДЕО: В Харку родители учеников местной школы протестуют против опасной дороги

Всего в акции приняли участие 40 человек. Под петицией, которую они опустили в почтовый ящик управы, подписалось более 1100 человек.

Участники митинга протестовали против переезда части школы в деревню Мерикюла, путь до которой небезопасен. Родители отмечают, что добраться до новой школы можно только по одной дороге, которая слишком узкая, плохо освещена и не имеет обочины, по которой могут двигаться пешеходы. Кроме того, ширина дороги меньше, чем ширина двух автомобилей, а для спуска с обрыва нет ни одного безопасного пути.

”Готовы ли вы так рисковать жизнью своего ребенка? Просто потому, что волость не знает, как еще можно использовать свою недвижимость?” — было написано в обращении, которое направили активисты волостному старейшине Эрику Сандла.

”Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на дороге будет установлено скоростное ограничение в 40 км/ч. Также для обеспечения безопасности мы планируем начиная с осени транспортировать детей в школы на более маленьких школьных автобусах, подходящих для Тильгу теэ”, — ответил он.

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