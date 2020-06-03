ФОТО и ВИДЕО | В Хаапсалу во время строительства дома обнаружили средневековые погребы

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В Хаапсалу на улице Линда в ходе строительства дома были обнаружены погребы, самый старый из которых был построен в 13 веке, когда Хаапсалу еще не получл городское право (1279). Рядом с 760-летним погребом обнаружили еще множество находок, например, два колдца с чистой водой.