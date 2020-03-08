ФОТО И ВИДЕО | В гимназии Кристийне полным ходом идет дезинфекция

Проводящие дезинфекцию работники одеты в защитные костюмы. Школьники и педагогический коллектив в течение двух недель будут находится на карантине.

Заразившимся оказался ученик 8 класса. Учащийся основной школы гимназии Кристийне прибыл в Эстонию самолетом Бергамо - Рига, на борту которого было несколько зараженных.

Выяснилось, что 4 марта ученик находился дома. К сожалению, он ходил в школу 3 марта, но при появлении симптомов пошел домой. Семья ребенка тоже находилась дома, никто на работу не ходил.

Департамент здоровья связался с семьями тех учителей и детей, которые 3 марта контактировали с зараженным в школе. Как утверждается, в классе около 25 учеников, вдобавок с учеником контактировали пять учителей.

Заболевший находится на домашнем лечении.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.