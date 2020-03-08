ФОТО И ВИДЕО | В гимназии Кристийне полным ходом идет дезинфекция

В пятницу у одного из учеников таллиннской гимназии Кристийне был диагностирован коронавирус. Школу закрыли на две недели, сегодня там проводились работы по дезинфекции.
Проводящие дезинфекцию работники одеты в защитные костюмы. Школьники и педагогический коллектив в течение двух недель будут находится на карантине.
Заразившимся оказался ученик 8 класса. Учащийся основной школы гимназии Кристийне прибыл в Эстонию самолетом Бергамо - Рига, на борту которого было несколько зараженных.
Выяснилось, что 4 марта ученик находился дома. К сожалению, он ходил в школу 3 марта, но при появлении симптомов пошел домой. Семья ребенка тоже находилась дома, никто на работу не ходил.
Департамент здоровья связался с семьями тех учителей и детей, которые 3 марта контактировали с зараженным в школе. Как утверждается, в классе около 25 учеников, вдобавок с учеником контактировали пять учителей.
Заболевший находится на домашнем лечении.
Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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