ФОТО и ВИДЕО: В этом месте в Таллинне легко схлопотать штраф! Местный житель требует право на парковку, МуПо против

"Предупредите своих читателей, что Таллинская МуПо пополняет городскую казну, штрафуя жителей города, который посещают больницу Магдалеэна. Добросовестные граждане, которые спешат в больницу, должны теперь кроме своего здоровья также беспокоиться о том, что город пытается при любой возможности сделать им штраф", — предупреждает местный житель.

Речь идет о зоне около улицы Магдалеэна, 4 и Асула пыйк, где люди привыкли парковаться по обеим сторонам дороги.

По словам читателя, штраф выписывается согласно статье 20 части 4 пункту 3 Закона о дорожном движении: "В населенных пунктах разрешается остановка или стоянка механических транспортных средств категории ”А”, механических транспортных средств категории ”В” без прицепа и механических транспортных средств подкатегории ”D1” без прицепа, длина которых составляет менее шести метров на тротуарах с частичным или полным заездом на них в местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения, при этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метров".

Читатель же считает, что данный участок является не тротуаром для пешеходов, а все же предназначенной для парковки зоной.

МуПо не согласна



После получения запроса от Delfi, сотрудники МуПо выехали на место и проверили, в чем именно заключается проблема. По словам МуПо, в структурном плане данный участок является тротуаром.