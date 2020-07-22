ФОТО и ВИДЕО | В Эстонию прибыла первая партия автоматов R20 для Сил обороны

”Это бесспорно исторический момент. Последний раз Эстонская Республика и силы обороны закупали автоматы при поставке автоматов Galil, которых на самом деле не хватало для всей структуры военного времени. Автомат R20 предназначен для вооружения всей структуры военного времени. Это несомненно большой скачок в развитии вооружения сил обороны”, — сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

”Закупка новых автоматов R20 является безусловно одной из самых важных, так как в долгосрочной перспективе это касается всех военных и добровольцев Кайтселийта. Немаловажным является и тот факт, что оружие поставляют нам производитель из США. Соединённые Штаты Америки являются одними из важнейших наших союзников, очень важно, чтобы мы сделали всё возможное для укрепления этих союзнических отношений”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

Первой партией в Эстонию прибыло 1 250 автоматов R20, 250 винтовок для точной стрельбы TA-R20 и 70 подствольных гранатомётов M203 с дополнительным оборудованием. Автоматы состоят из модулей и их возможно комплектовать исходя из нужд военнослужащего. Также различные части автомата легко заменяемы.

”R20 является современным автоматическим оружием в масштабах всего мира. Новые автоматы более лёгкие, точные и надёжные, что способствует увеличению эффективности наших подразделений. Автоматы подходят как для правшей, так и для левшей, подстраиваясь под нужды пользователя. Для солдата автомат является самым важным оружием на поле боя”, — сказал главный оружейник сил обороны майор Ристо Пяртель добавив, что дополнительное оборудование позволяет использовать оружие в ночных и дневных условиях.

После поступления нового оружия начнётся обучение инструкторов снайперской школы и Академии сил обороны со стороны производителя, которые затем будут обучать остальных инструкторов сил обороны и Кайтселийта.

Замена оружия пройдёт в течение этого и следующего года по подразделениям в соответствии с графиком закупки автоматов. Первыми новые автоматы получит Скаутский батальон и подразделения, участвующие в международных военных операциях. Большинство подразделений получит автоматы со стандартной длиной ствола. Автоматы с более коротким стволом получат подразделения военно-морских сил, военная полиция и другие подразделения снабжения.