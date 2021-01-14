ФОТО и ВИДЕО | В долгах как в шелках. Суд заключил подозреваемых в коррупции Тедера и Крахт под стражу

По словам государственного прокурора Таави Перна, это показывает, что было собрано достаточно существенных доказательств, показывающих обоснованность подозрений.

По оценке суда, есть основания полагать, что подозреваемые могут либо продолжить нарушать принятые в обществе нормы, либо попытаются оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

"Есть основание полагать, что Хиллар Тедер по-прежнему будет игнорировать действующие в обществе нормы", — пояснил судья. Он отметил, что совсем недавно Тедер уже привлекался к уголовной ответственности, когда в порядке опортунитета получил за дачу взятки Центристской партии штраф в размере 200 000 евро, но так и не исправился.

"В отношении Керсти Крахт, по оценке суда, есть подозрение, что она может продолжить совершать преступления", — сообщил судья. Суд отметил, что деяния Крахт носили систематический характер и были направлены на улучшение ее материального положения. Из объяснений судьи следует, что у Крахт очень много долгов и законными методами она погасить их не в состоянии. Сама Крахт за день до суда сказала, что сможет в кратчайшие сроки ликвидировать задолженности, но суд этому не поверил, поскольку в одночасье ее благосостояние вряд ли увеличится. Также, по мнению суда, не спасает ситуацию то, что Крахт подала заявление об отставке с поста советника министра.

Суть подозрений

Согласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.