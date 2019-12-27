27.12.2019, 22:00
ФОТО и ВИДЕО: В церкви Олевисте состоялся рождественский праздник для бедных(2)
Сегодня днем в церкви Олевисте состоялся традиционный рождественский праздник для бездомных и малообеспеченных людей.
Сегодня днем в церкви Олевисте состоялся традиционный рождественский праздник для бездомных и малообеспеченных людей.
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