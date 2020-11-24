24.11.2020, 21:59
ФОТО и ВИДЕО | В центре Тарту установили рождественскую елку
На Ратушной площади в Тарту установили 18-метровую рождественскую ель, которую привезли туда из Пылвамаа.
На Ратушной площади в Тарту установили 18-метровую рождественскую ель, которую привезли туда из Пылвамаа.
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