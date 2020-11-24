24.11.2020, 21:59
ФОТО и ВИДЕО | В центре Тарту установили рождественскую елку
На Ратушной площади в Тарту установили 18-метровую рождественскую ель, которую привезли туда из Пылвамаа.
На Ратушной площади в Тарту установили 18-метровую рождественскую ель, которую привезли туда из Пылвамаа.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ягудин раскрыл размер своей «президентской» пенсии
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Год назад эти малыши поразили весь мир: как они выглядят сегодня
От чего умер знаменитый Роман Виктюк