ФОТО И ВИДЕО | В центре Таллинна снесено историческое здание школы

Несмотря на то, что школа, по мнению экспертов, обладает исторической ценностью, здание сносится, так как не отвечает потребностям КаПо, писал недавно Eesti Ekspress.

"Уничтожение исторического строительного наследия — это преступления. Еще хуже, что это делает государственная власть и службы безопасности — в данном случае Полиция безопасности, которой в этом подсобило и Таллиннская горуправа", — прокомментировал снос историк архитектуры Карл-Даг Лиге.