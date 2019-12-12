ФОТО и ВИДЕО | В Брюсселе фермеры встретили Ратаса хлебом, но символически отрезали от него четверть. Почему?

Когда Ратас прибыл в четверг утром в Брюссель, ему не удалось сразу попасть в представительство Эстонии, так как у дверей его остановили представители Эстонской палаты сельского хозяйства и торговли во главе с руководителем Роометом Сырмусом.

Фермеры потчевали премьер-министра свежим хлебом, но перед этим символически отрезали от него четверть — сельскохозяйственные пособия именно настолько меньше среднего показателя по Европе.