12.12.2019, 12:51

ФОТО и ВИДЕО | В Брюсселе фермеры встретили Ратаса хлебом, но символически отрезали от него четверть. Почему?

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Прибывшему в Европейский совет премьер-министру Юри Ратасу напомнили, что европейские пособия эстонских фермеров меньше, чем в других странах.

Когда Ратас прибыл в четверг утром в Брюссель, ему не удалось сразу попасть в представительство Эстонии, так как у дверей его остановили представители Эстонской палаты сельского хозяйства и торговли во главе с руководителем Роометом Сырмусом.

Фермеры потчевали премьер-министра свежим хлебом, но перед этим символически отрезали от него четверть — сельскохозяйственные пособия именно настолько меньше среднего показателя по Европе.

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