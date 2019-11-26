ФОТО и ВИДЕО | В 2022 году на Пальяссааре построят крупнейший в Прибалтике центр кинопроизводства. Привлечет ли это Amazon и Netflix?

Подходящее для киногородка месторасположение было найдено на пустыре в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре, где принадлежащее городу коммерческое товарищество AS Tallinna Tööstuspargid изначально работало над стратегией городского развития и его планы совпали с целями Tallinn Film Wonderland. ”Большой план предусматривает строительство на Пальяссааре современного городского квартала, центральной частью которого будет киногородок с офисно-жилым комплексом и пространством для проведения досуга”. — добавил Рийсалу.

На первом этапе, к 2022 году на Пальяссаре построят три студии и подсобные помещения киногородка и инфраструктуру. В течение ближайших лет город Таллинн планирует инвестировать в проект через Tallinna Tööstuspargid AS приблизительно 5 миллионов евро для стимуляции экономического роста и создания новых рабочих мест в области культуры. На следующих этапах планируется построить на территории офисы, гостиницы и предприятия общепита.

Самый современный киногородок в регионе

По словам действующего руководителя Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс, построенный киногородок будет самым модным и большим в нашем прибалтийском регионе. Общая площадь недвижимости составит 57 000, а площадь застройки студийного комплекса — примерно 3 500 квадратных метров. В комплексе зданий будет три студии, общей площадью 2 900 квадратных метров. Самая большая из студий займет 1 200 кв. метров и 14 метров в высоту.

Когда город Таллинн построит базовые здания для студий и необходимую инфраструктуру,

то в них будет уже установлено согласно желанию производителей кино, в них можно будет достроить все необходимое для съёмок или производства телепередач.

”Высокие потолки позволяют построить для какого-нибудь проекта даже пятиэтажный жилой дом. Помещения с хромакеем (зеленым экраном) позволят снимать самые невероятные игровые эпизоды. В пустых ангарах можно будет построить даже джунгли или пустыню. Для фантазии авторов не будет границ”, — описал Ноорметс будущие возможности.

”Это будет самый большой студийный комплекс в Балтийском регионе, здесь планируется сосредоточить различные предприятия, которые предлагают услуги в отрасли аудиовизуального искусства. Киногородок будет открыт также для обычных посетителей, для организации различных корпоративных мероприятий, а также, допустим, сюда можно будет просто прийти на уличный киносеанс”, — пояснил Ноорметс.

Экспорт эстонского кинопроизводства