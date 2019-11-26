26.11.2019, 07:30

ФОТО и ВИДЕО | В 2022 году на Пальяссааре построят крупнейший в Прибалтике центр кинопроизводства. Привлечет ли это Amazon и Netflix?


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В понедельник был представлен самый современный в Прибалтике центр кинопроизводства, который появится в рамках сотрудничества между городом Таллинном и Tallinn Film Wonderland. На первом этапе строительства в Пыхья-Таллинне на полуострове Пальяссааре к 2022 году планируется три студии и подсобные помещения.

На втором этапе построят публичную зону для горожан, подсобные помещения, необходимые для производства фильмов и офисный блок.. В долгосрочной перспективе на Пальяссааре будет заложен новый современный квартал с жилыми помещениями и коммерческими зданиями.

Экономический рост и практичные рабочие места

"Проект Tallinn Film Wonderland является великолепным примером успешного сотрудничества публичного и частного сектора, который оказывает положительное влияние на отрасль креативной экономики”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. По его словам, город Таллинн всегда поддерживает важные начинания, которые создают умные рабочие места и развивают как городское пространство, так и предпринимательскую среду.

"Ясно, что многие международные компании, занимающиеся киноиндустрией, и режиссеры, очень заинтересованы в том, чтобы проводит съемки в этом регионе. Мы не должны упустить возможность и извлечь из этого выгоду. Tallinn Film Wonderland является существенным шагом, способствующим развитию бизнеса,” — добавил он.

Подходящее для киногородка месторасположение было найдено на пустыре в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре, где принадлежащее городу коммерческое товарищество AS Tallinna Tööstuspargid изначально работало над стратегией городского развития и его планы совпали с целями Tallinn Film Wonderland. ”Большой план предусматривает строительство на Пальяссааре современного городского квартала, центральной частью которого будет киногородок с офисно-жилым комплексом и пространством для проведения досуга”. — добавил Рийсалу.

На первом этапе, к 2022 году на Пальяссаре построят три студии и подсобные помещения киногородка и инфраструктуру. В течение ближайших лет город Таллинн планирует инвестировать в проект через Tallinna Tööstuspargid AS приблизительно 5 миллионов евро для стимуляции экономического роста и создания новых рабочих мест в области культуры. На следующих этапах планируется построить на территории офисы, гостиницы и предприятия общепита.

Самый современный киногородок в регионе

По словам действующего руководителя Tallinn Film Wonderland Грен Ноорметс, построенный киногородок будет самым модным и большим в нашем прибалтийском регионе. Общая площадь недвижимости составит 57 000, а площадь застройки студийного комплекса — примерно 3 500 квадратных метров. В комплексе зданий будет три студии, общей площадью 2 900 квадратных метров. Самая большая из студий займет 1 200 кв. метров и 14 метров в высоту.

Когда город Таллинн построит базовые здания для студий и необходимую инфраструктуру,
то в них будет уже установлено согласно желанию производителей кино, в них можно будет достроить все необходимое для съёмок или производства телепередач.

”Высокие потолки позволяют построить для какого-нибудь проекта даже пятиэтажный жилой дом. Помещения с хромакеем (зеленым экраном) позволят снимать самые невероятные игровые эпизоды. В пустых ангарах можно будет построить даже джунгли или пустыню. Для фантазии авторов не будет границ”, — описал Ноорметс будущие возможности.

”Это будет самый большой студийный комплекс в Балтийском регионе, здесь планируется сосредоточить различные предприятия, которые предлагают услуги в отрасли аудиовизуального искусства. Киногородок будет открыт также для обычных посетителей, для организации различных корпоративных мероприятий, а также, допустим, сюда можно будет просто прийти на уличный киносеанс”, — пояснил Ноорметс.

Экспорт эстонского кинопроизводства

По словам члена правления Института эстонского кино Эстонии Эдит Сепп, киногородок будет играть большую роль в развитии эстонского кинопроизводства.

”Отсутствие технических возможностей не будет больше проблемой, поскольку самый большой в Прибалтике студийный комплекс устранит нюансы, которые мешали до сих пор как местным, так и зарубежным производителям снимать свои проекты в Эстонии. Такое предприятие окажет положительное влияние на экономику, и оно предлагает множество совершенно новые возможности для реализации творческих замыслов в кино” — добавила Сепп.

Несмотря на действующую для иностранных кинопроизводителей систему возврата налога (cash rebate), комплекс киностудий является очень долгожданным и важным аргументом для привлечения в регион инвестиций.

Развитие кинокультуры Эстонии и почва для развития новых деятелей

За идеей Tallinn Film Wonderland стоят многие представители индустрии кинопроизводства
Эстонии, которые ждали создания подобного студийного комплекса уже на протяжении многих лет.

”Это хороший пример целостности процесса кинопроизводства — кинопродюсеры объединились, и работают ради единого проекта, который будет способствовать развитию всего
эстонского кинопроизводства”, — сказали продюсеры Allfilm и Nafta Films — Иво Фельт и Эско Рипс.

”Появление киногородка поддержит развитие местного кинопроизводства, и станет мотивацией для появления новых деятелей в области кино — центр, оснащенный современными технологиями, предоставит возможность заниматься в нем самими разноплановыми кинопроектами” — добавили они.

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