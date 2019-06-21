ФОТО и ВИДЕО | "Увидев полицейских, он совершил самоубийство". Полиция и прокуратура рассказали подробности ночной стрельбы в Теллискиви

Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в Теллискиви, в результате которой погиб один таксист и тяжело пострадал второй. Это 30-летний Райво Юримяэ.
Стало известно, что ночной стрелок застрелился на остановке Набала.
Префект Кристьян Яани: "Наш первый патруль прибыл ночью на место событий за пять минут. Нашли раненых таксистов. Мы сразу пошли по горячим следам. Опросили очень много свидетелей".
"Самая свежая новость: благодаря свидетелю мы узнали, что похожий человек находится на автобусной остановке Набала близ Кийли. Патруль отреагировал — и правда. Патруль установил с ним зрительную связь. Полицейские заметили у него в руках оружие. Увидев полицию, он совершил самоубийство", — поведал Яани.
Жертвы были случайны?
Прокурор Катрин Пяртлас: Как нам известно, жертвы были случайны, и связей не было. Конечно, мы будем выяснять мотивы, но разбирательство прекращено ввиду смерти подозреваемого.
У него было разрешение на оружие?
Пяртлас: Да. Это было официальное оружие.
Он учился в Академии МВД?
Пяртлас: Действительно, он там учился, но в полиции не работал.
У него были проблемы с душевным здоровьем?
Пяртлас: нет оснований так полагать. Иначе он не получил бы разрешение на оружие.
Почему на месте происшествия оказался свидетель?
Пяртлас: Свидетель был на заднем сиденье такси, к счастью, с ним ничего не случилось.
Какое было оружие?
Пистолет ТТ.
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