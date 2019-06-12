ФОТО и ВИДЕО | Учения Baltops: на берег Сааремаа высадились солдаты НАТО и военная техника

”Сегодня отрабатывалась высадка подразделений, которые достигли нашего берега в ходе взаимодействия пяти стран. Проходящие на Сааремаа действия являются только малой частью проходящих на Балтийском море учений Baltops. Так как мы имеем дело с морской средой, то с моря к нам может прийти как потенциальная угроза, так и помощь”, — сказал командующий военно-морскими силами Эстонии капитан ВМС Юри Саска.

В учениях Baltops 2019 принимают участие 8600 военных из 18 стран. В проходящих на Балтийском море учениях задействованы подводные лодки, около 50 кораблей и 30 самолётов партнёрских и союзнических стран.

Проходящие в 47-й раз учения Baltops или же Baltic Operations направлены на взаимодействие вооружённых сил, которые впервые прошли в 1971 году. Задачей учений является развитие взаимопонимания, доверия и взаимодействия между странами союзников. В районе Балтийского моря отрабатываются совместные учебные действия на море, суше и в воздухе.