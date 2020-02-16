16.02.2020, 16:16
ФОТО И ВИДЕО: У побережья в Пирита замечен спасательный плот. Что случилось?
Сегодня недалеко от берега в районе Пирита был замечен ярко-оранжевый спасательный плот, сообщил читатель RusDelfi.
Сегодня недалеко от берега в районе Пирита был замечен ярко-оранжевый спасательный плот, сообщил читатель RusDelfi.
"Не исключено, что это спасательное средство затонувшего российского траулера, которой потерпел бедствие на прошлой неделе 7 февраля", - предположил читатель.
Мы обратились за дополнительной информацией к морским спасателям Эстонии. По их словам, речь идет об учениях, которые проводила сегодня Морская академия.
"Повода для беспокойства нет", - заверила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк.
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