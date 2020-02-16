16.02.2020, 16:16

ФОТО И ВИДЕО: У побережья в Пирита замечен спасательный плот. Что случилось?


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ФОТО И ВИДЕО: У побережья в Пирита замечен спасательный плот. Что случилось?
Фото читателя

Сегодня недалеко от берега в районе Пирита был замечен ярко-оранжевый спасательный плот, сообщил читатель RusDelfi.

"Не исключено, что это спасательное средство затонувшего российского траулера, которой потерпел бедствие на прошлой неделе 7 февраля", - предположил читатель.

Мы обратились за дополнительной информацией к морским спасателям Эстонии. По их словам, речь идет об учениях, которые проводила сегодня Морская академия.

"Повода для беспокойства нет", - заверила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк.

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