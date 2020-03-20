ФОТО и ВИДЕО | У Певческого поля открылся пункт тестирования на коронавирус

В ближайшие дни в восьми городах Эстонии запускают бесплатное расширенное тестирование на коронавирус на основании направления семейного врача, результат которого дают в течение одного рабочего дня.

Тестирование начали в четверг в Таллинне, в последующие дни также начнут брать пробы на коронавирус в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве.

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