20.03.2020, 07:24
ФОТО и ВИДЕО | У Певческого поля открылся пункт тестирования на коронавирус
Поблизости от ворот Мяэ Таллиннского певческого поля открыли пункт тестирования на коронавирус Synlab по принципу drive-in. На расширенное тестирование можно попасть только на основании направления семейного врача и центра тестирования.
В ближайшие дни в восьми городах Эстонии запускают бесплатное расширенное тестирование на коронавирус на основании направления семейного врача, результат которого дают в течение одного рабочего дня.
Тестирование начали в четверг в Таллинне, в последующие дни также начнут брать пробы на коронавирус в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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