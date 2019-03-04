04.03.2019, 19:10
ФОТО И ВИДЕО: "У нас не как в ночном клубе. У нас спорт". Спортсменки-красавицы зажгли на чемпионате по воздушной атлетике в Таллинне
Пилон, воздушные полотна и воздушное кольцо — совсем не легкий вид спорта, рассказывает Кристина Каск, владелец Cristalline tantsu ja spordiklubi и организатор прошедшего в субботу в Таллинне международного чемпионата по воздушной атлетике.
В субботу, 2 марта в Таллинне прошел чемпионат по воздушной атлетике "1-st International Air Athletics Cup — Tallinn" — первый подобного масштаба и формата чемпионат в Эстонии.
Организатор мероприятия Кристина Каск рассказала Delfi о том, что включает в себя воздушная атлетика, насколько тяжело заниматься этим видом спорта и что нужно знать тем, у кого есть предубеждения против него.