ФОТО и ВИДЕО | Тысячи гусениц опутали паутиной кустарник в Хааберсти

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в управу обратились обеспокоенные жители, которые увидели необычную картину. “Для людей опасности нет, как и для зараженных молью деревьев и кустарников, которые, как правило, покрываются листвой тем же летом. Вызывает беспокойство количество гусениц в Хааберсти и то, что очаг поражения довольно большой. Даже металлический забор опутан паутиной и покрыт гусеницами, не говоря уже о кустах, деревьях и почве”, — пояснил Ханимяги.

Он добавил, что совместно с департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и энтомологом Эстонского музея природы Ааре Линдтом сейчас ведутся поиски лучших вариантов, которые можно предпринять с этим природным явлением. “По оценке специалиста при сопутствующих размножению погодных условиях в следующем году ситуация может быть еще более удручающей, поэтому ищем решение этой проблемы”, — констатировал Ханимяги.

Бересклетовая паутинная моль распространена по всей Эстонии и имеет несколько разных видов. Гусеницы живут и питаются в паутинных гнездах, опутав листья паутиной. Гусеницы в длину достигают 2 см., очень прожорливы и способны за короткий срок уничтожить все листья на кустах. После этого гусеницы окукливаются, через пару недель из них вылупляются маленькие бабочки, которые имеют белую окраску передних крыльев, покрытых значительным количеством мелких черных точек.

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