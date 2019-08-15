15.08.2019, 17:25

ФОТО И ВИДЕО | Трудовые отношения с главой эстонской полиции приостановлены. Вахер говорит о подделке подписи и намерен продолжить работу

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Пресс-конференция Вахера!
rus.delfi.ee
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме возбудил в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера дисциплинарное расследование. Начиная с завтрашнего дня, 16 августа, рабочие отношения с Вахером приостановлены, сообщает ERR.

Данную информацию ERR подтвердил сам Хельме. Хельме обвинил Вахера в потере доверия и обмане.

"Насколько я понимаю, Эльмар Вахер и вчера обманывал в "Актуальной камере", что будут большие сокращения. Никаких сокращений не будет, никаких урезаний зарплат не будет, наоборот, как сегодня решило правительство, мы направили многие миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и отделений полиции", — сказал Хельме ERR.

"Задание, которое получил Вахер, было подготовить предложение на случай, если возникнет необходимость сделать урезания. Какие в таком случае могли бы быть способы экономии", — объяснил Хельме.

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Департамент полиции и погранохраны проведет в 19 часов по данной теме пресс-конференцию.

Сам Вахер сообщил, что встречался сегодня в 14 часов с министром финансов Мартином Хельме, который сейчас исполняет обязанности министра внутренних дел, так как Март Хельме в отпуске.

"Встреча длилась пару минут, в течение которых министр предложил мне подать в отставку по собственному желанию. Я получил две бумаги: написанное от моего имени заявление об уходе, которое я не подписал, и приказ министра внутренних дел о моем осовобождении от службы, которое по существу юридически ничтожно. Меня назначало на должность правительство ЭР, правительство может меня от должности и освобождать. Новость о приостановлении служебных отношений и дисциплинарном производстве я прочитал уже позже в прессе", — сказал Вахер, который тоже намерен вечером (19.00) ответить на вопросы журналистов.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что у него нет информации о том, что с Вахером приостановлены трудовые отношения и возбуждено дисциплинарное производство.

"Я говорил с обоими (Мартом Хельме и Эльмаром Вахером). Ясно то, что коммуникация между министром и главой PPA могла бы быть лучше", сказал Ратас и добавил, что встречался сегодня и с Вахером.

По словам премьера, у него нет информации о том, какие нарушения на своем посту он мог бы совершить.

Газета Eesti Ekspress написала, что истинная причина отстранения Вахера от должности может скрываться в связанном с Ханнесом Руммом инциденте. А именно, входящий в социал-демократическую партию Румм попался в нетрезвом виде за рулем, и Яак Мадисон подозревает, что к тому, что это дело замяли, был причастен Эльмар Вахер. С 2011 по 2016 год Румм был руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии, затем работал советником в МИДе. С 2005 по 2007 год был депутатом Таллиннского горсобрания, а с 2007 по 2011 год являлся депутатом Рийгикогу.


Пресс-конференция Вахера

Вахер отметил, что политики партии, входящей в правительственную коалицию, вынуждают его уйти со своего поста, и повторил уже известную из его комментария информацию.

Мартин Хельме не пояснил полицейскому, в чем состоит "потеря доверия". Вахер предположил, что это возможно связано со случаем с Руммо. Однако заверил, что никак с этим инцидентом связан не был, узнал о нем лишь позже.

Вахер повторил сказанное в вышеприведенном комментарии, что глава МВД не имеет права его увольнять, поэтому завтра директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) выйдет не работу.

К тому же на одном из переданных ему документов нет подписи канцлера МВД Лаури Лугна. Вернее, подпись есть, но Лугна утверждает, что он бумагу не подписывал. По всей видимости, подпись канцлера подделали.

"Для продолжения работы в должности мне требуется доверие государства", - сказал Вахер, имея в виду, что недоверия со стороны главы МВД для его отстранения от работы недостаточно.

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