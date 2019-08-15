ФОТО И ВИДЕО | Трудовые отношения с главой эстонской полиции приостановлены. Вахер говорит о подделке подписи и намерен продолжить работу

Данную информацию ERR подтвердил сам Хельме. Хельме обвинил Вахера в потере доверия и обмане.

"Насколько я понимаю, Эльмар Вахер и вчера обманывал в "Актуальной камере", что будут большие сокращения. Никаких сокращений не будет, никаких урезаний зарплат не будет, наоборот, как сегодня решило правительство, мы направили многие миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и отделений полиции", — сказал Хельме ERR.

"Задание, которое получил Вахер, было подготовить предложение на случай, если возникнет необходимость сделать урезания. Какие в таком случае могли бы быть способы экономии", — объяснил Хельме.

Департамент полиции и погранохраны проведет в 19 часов по данной теме пресс-конференцию.

Сам Вахер сообщил, что встречался сегодня в 14 часов с министром финансов Мартином Хельме, который сейчас исполняет обязанности министра внутренних дел, так как Март Хельме в отпуске.

"Встреча длилась пару минут, в течение которых министр предложил мне подать в отставку по собственному желанию. Я получил две бумаги: написанное от моего имени заявление об уходе, которое я не подписал, и приказ министра внутренних дел о моем осовобождении от службы, которое по существу юридически ничтожно. Меня назначало на должность правительство ЭР, правительство может меня от должности и освобождать. Новость о приостановлении служебных отношений и дисциплинарном производстве я прочитал уже позже в прессе", — сказал Вахер, который тоже намерен вечером (19.00) ответить на вопросы журналистов.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что у него нет информации о том, что с Вахером приостановлены трудовые отношения и возбуждено дисциплинарное производство.