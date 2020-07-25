ФОТО и ВИДЕО | Традиционное мероприятие в Синимяэ отменили, но память погибших почтили

Организаторы пояснили, что большинство из тех, кто традиционно приезжают и возлагают венки к мемориалу, это пожилые люди. Однако в свете эпидемии коронавируса, массовое мероприятие в этом году отменили, поскольку эти люди ходят в зону риска.

Тем не менее, проведение небольшого общественного мероприятия было зарегистрировано в полиции. Его провели с условием соблюдения правила 2+2.