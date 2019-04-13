ФОТО И ВИДЕО: "Текст был простой". Написавшие Тотальный диктант поделились своими впечатлениями

Опрос мы провели возле столичного РКЦ по окончании диктанта — в четвертом часу вечера. Что думают написавшие о диктанте этого года? Какие были трудности? На какую оценку рассчитывают?

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Принять участие в Тотальном диктанте мог каждый, для этого необходима регистрация. В Таллинне было открыто шесть площадок, на главной из них — в Центре русской культуры, где текст читал его автор Павел Басинский, места почти сразу закончились, регистрация в небольшой зал в Бременской башне, где диктовала актриса и ведущая Татьяна Космынина, закрыта.

Написать текст можно было также в двух больших залах: в спортивном холле ”Калев” — под диктовку известного актера театра и кино Кирилла Кяро, и в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, где текст продиктует главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. В ”Калеве” также была отдельная площадка для людей, изучающих русский как иностранный, и подходящая для детей-билингвов, которые смогут решить тест TruD.