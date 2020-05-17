ФОТО и ВИДЕО | Таллиннский хор ”Радуга” отмечает 50 лет. Из этого хора вышли Элина Нечаева и Мария Веретенина

Многократный лауреат престижных международных конкурсов таллиннский хор «Радуга» должен был в этом году отметить 50 лет. Из этого хора вышли оперные певицы Элина Нечаева и Мария Веретенина.
У хора "Радуги" из года в год, соблюдая традиции проходят ежегодные концерты. В середине мая планировалось отметить полувековой юбилей, большим концертом в театре Эстония. Но в 2020 всем творческим планам на земле помешала пандемия.
Свою деятельность хор ”Радуга” начал в таллиннском центре творчества ”Кулло”, который в марте этого года отметил 80 лет своей работы. За пятьдесят лет через хор прошло много детей, но многие его выпускники, по словам художественного руководителя и главного дирижера хора Натальи Кузиной, не забывают его и следят за его успехами — приходят на концерты, приводят на занятия своих детей и внуков.
С начала 1970-х годов, хор участвует во всех Певческих праздниках Эстонии. Коллектив был участником более двадцати престижных фестивалей и конкурсов в самых разных европейских странах. Этим летом, на завершившемся в Братиславе V Международном конкурсе хоров Musica Sacra Bratislava хор получил два серебряных диплома в номинациях ”детские хоры” и ”духовная музыка”. Коллектив постоянно принимает участие в проходящем в Таллинне фестивале Credo и богослужениях кафедрального Александра Невского собора, Пюхтицкого Успенского женского и Псково-Печерского Успенского мужского монастырей.
Сейчас в студии ”Радуга” пять хоровых групп: подготовительный хор, младший, кандидатский, старший (концертный) и камерный хор.
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