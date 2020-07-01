ФОТО и ВИДЕО | Таллинн терзают сильные ливни: на Пирита теэ полно воды

В среду Таллинн продолжает заливать дождем, а местами сверкают молнии.
На Пирита теэ накопилось столько воды, что брызги из-под колес автомобилей полностью заливают лобовое стекло, делая видимость очень плохой.
На Пирита теэ даже видно, с какой силой ливневые воды льются в море.
В Днепре мужчина облил себя ацетоном и поджег
Тактаров не смог промолчать: вот что он думает о Ефремове
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила