01.07.2020, 13:40

ФОТО и ВИДЕО | Таллинн терзают сильные ливни: на Пирита теэ полно воды

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В среду Таллинн продолжает заливать дождем, а местами сверкают молнии.

На Пирита теэ накопилось столько воды, что брызги из-под колес автомобилей полностью заливают лобовое стекло, делая видимость очень плохой.

На Пирита теэ даже видно, с какой силой ливневые воды льются в море.



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