ФОТО и ВИДЕО | Таллинн погрузился в 1939 год. Смотрите, как снимают шпионский фильм в центре города
В Таллинне проходят съемки шпионского фильма "О2", действия разворачиваются в 1939 году. Смотрите фото и видео!
В Таллинне проходят съемки шпионского фильма "О2", действия разворачиваются в 1939 году. Смотрите фото и видео!
Всего будет 42 съемочных дня. Сегодня утром снимали момент, когда шпионы наблюдают за подозрительным персонажем на улице. Фильм основан на реальных событиях.
Рабочий день длится 12 часов и начинается в 4 часа утра. Для фильма еще требуются актеры массовки, которых сейчас ищут.
Главная роль — Прийт Выйгемаст, продюсер Эско Рипс, режиссер Маргус Паю.
Движение в центре города
В четверг, 1 августа, камеры будут установлены с 5 до 7 часов утра на участке Пярнуского шоссе между улицами Сакала и Тынисмяги и на улице Сакала, с 7 до 12 часов — на улице Роозикрантси и с 13.30 до 15 часов — на улице Тынисмяги.
В пятницу, 2 июля, временно будет перекрыт бульвар Каарли.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Нейрофизиологи из США научились «читать мысли» человека
Макгрегор объяснил, почему сдался в бою с Нурмагомедовым
Фото самых роскошных могил "воров в законе" попали в СМИ
У убитой в Москве стюардессы была любопытная подработка