ФОТО и ВИДЕО | Таллинн погрузился в 1939 год. Смотрите, как снимают шпионский фильм в центре города

Всего будет 42 съемочных дня. Сегодня утром снимали момент, когда шпионы наблюдают за подозрительным персонажем на улице. Фильм основан на реальных событиях.

Рабочий день длится 12 часов и начинается в 4 часа утра. Для фильма еще требуются актеры массовки, которых сейчас ищут.

Главная роль — Прийт Выйгемаст, продюсер Эско Рипс, режиссер Маргус Паю.

Движение в центре города

В четверг, 1 августа, камеры будут установлены с 5 до 7 часов утра на участке Пярнуского шоссе между улицами Сакала и Тынисмяги и на улице Сакала, с 7 до 12 часов — на улице Роозикрантси и с 13.30 до 15 часов — на улице Тынисмяги.

В пятницу, 2 июля, временно будет перекрыт бульвар Каарли.