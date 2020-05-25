ФОТО и ВИДЕО | Страх перед коронавирусом утихает. Многие жители Эстонии напрочь забыли о правиле 2+2

Ярким примером игнорирования людьми правил стало состоявшееся в пятницу вечером в порту Ноблесснера музыкальное мероприятие Sunset Session. Несмотря на то, что организаторы предприняли ряд мер по безопасности, люди не очень-то соблюдали ограничения. Представитель организаторов Елена Натале отметила, что музыкальное выступление было организовано прежде всего с целью онлайн-трансляции, а люди пришли бы в порт полюбоваться закатом вне зависимости от наличия музыки.





”Вечер был теплым, поэтому люди пришли к морю. Когда мы увидели, что на причале собралось уже слишком много людей, то завершили прямую трансляцию и выступление музыканта”, — сообщила Натале.

”Мы можем отвечать только за нас самих, за соблюдение правил нами самими. К сожалению, придерживаться правила 2+2 очень сложно, когда люди находятся в торговых центрах или других общественных местах. Это можно обеспечить только в ресторане расстановкой столов, но как это сделать на улице? Все зависит только от поведения самих людей”, — сказала она и добавила, что все расположенные в Ноблесснере учреждения досуга будут следовать установленным требованиям и далее.

Министр социальных дел Танель Кийк был не в курсе конкретного инцидента, но отметил, что все установленные правительством правила продолжают быть актуальными.

”Они установлены не для того, чтобы сделать нашу жизнь неудобной. Свои действия следует планировать с учетом того, что вирус из Эстонии и близлежащих стран никуда не делся”, — отметил министр. Безответственное поведение, по его словам, может привести к тому, что возникнет необходимость снова усилить меры безопасности.

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