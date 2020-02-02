02.02.2020, 18:50

ФОТО И ВИДЕО | Сторонники EKRE отмечают столетие Тартуского мира факельным шествием

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Если избранные гости отмечают годовщину Тартуского мира в концертном доме "Ванемуйне", то в это же время народные массы собрались на мероприятие EKRE, где вдобавок к факельному шествию запланированы также совместное пение и речи.

Сбор на факельное шествие начался в Тарту у Гимназии Яана Поска, где произнес речь вице-председатель EKRE, депутат Европарламента Яак Мадисон.

Шествие в 18 часов начало двигаться к Ратушной площади, вместе поют народные песни. Затем на Ратушной площади состоится совместное пение и произнесут речи.

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