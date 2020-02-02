02.02.2020, 18:50
ФОТО И ВИДЕО | Сторонники EKRE отмечают столетие Тартуского мира факельным шествием(17)
Если избранные гости отмечают годовщину Тартуского мира в концертном доме "Ванемуйне", то в это же время народные массы собрались на мероприятие EKRE, где вдобавок к факельному шествию запланированы также совместное пение и речи.
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые
Глава КНР раскрыл пугающий факт о коронавирусе
Как скромный студент оказался самым страшным маньяком
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?