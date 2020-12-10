10.12.2020, 10:25
ФОТО и ВИДЕО | Стадо кабанов выбежало прямо под колеса автомобиля: три животных умерло
Сегодня около семи часов утра на 16 км шоссе Вильянди-Сууре-Яани произошла авария, в которой погибли животные.
По имеющимся данным, на дорогу прямо под двигавший легковой автомобиль Citroen выбежало стадо кабанов. Три кабана умерли на месте.
По словам водителя, животных было около десяти. Люди в результате случившегося не пострадали, но автомобиль поврежден.
Прибывший на место местный охотник увез погибших животных.
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