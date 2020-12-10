ФОТО и ВИДЕО | Стадо кабанов выбежало прямо под колеса автомобиля: три животных умерло

По имеющимся данным, на дорогу прямо под двигавший легковой автомобиль Citroen выбежало стадо кабанов. Три кабана умерли на месте.

По словам водителя, животных было около десяти. Люди в результате случившегося не пострадали, но автомобиль поврежден.

Прибывший на место местный охотник увез погибших животных.