10.12.2020, 10:25

ФОТО и ВИДЕО | Стадо кабанов выбежало прямо под колеса автомобиля: три животных умерло

осторожно, кадры могут шокировать!
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Сегодня около семи часов утра на 16 км шоссе Вильянди-Сууре-Яани произошла авария, в которой погибли животные.

По имеющимся данным, на дорогу прямо под двигавший легковой автомобиль Citroen выбежало стадо кабанов. Три кабана умерли на месте.

По словам водителя, животных было около десяти. Люди в результате случившегося не пострадали, но автомобиль поврежден.

Прибывший на место местный охотник увез погибших животных.

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