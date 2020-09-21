21.09.2020, 14:43
ФОТО и ВИДЕО: Спецкомиссии приступили к обсуждению скандального договора. Мартин Хельме и Луис Фри также присутствуют
Сегодня днем началось совместное заседание парламентской антикоррупционной спецкомиссии и комиссии по контролю государственного бюджета. Повестка дня: нашумевший договор, заключенный Мартином Хельме с американским адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan.
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
«Дали кислородную маску и забыли открыть клапан. Чуть не убили»
55-летняя женщина умерла во время любовных утех