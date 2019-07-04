ФОТО и ВИДЕО: Союзники отработали прибытие военной помощи Эстонии с моря

В ходе международных учений Baltic Protector было отработано принятие прибывших на помощь Эстонии союзнических сил с моря в заливе Колга на побережье Валкла, сообщает генеральный штаб Сил обороны.
”Королевский военно-морской флот и морскую пехоту Великобритании связывает с силами обороны Эстонии продолжительное сотрудничество. Мы являемся партнёрами по Объединённым экспедиционным силам и союзниками по НАТО. Военные Великобритании сражалась вместе с эстонскими солдатами в ходе военных операций в Ираке и Афганистане”, — сказал командир экспедиционного подразделения Великобритании командор Джэймс Паркин. ”Уже 100 лет назад британская эскадра сражалась за свободу Эстонии. Сегодняшнее учение ещё раз подтверждает нашу неизменную приверженность в обеспечении безопасности Эстонии и всего региона Балтийского моря”, — добавил командор Паркин.
Со стороны Эстонии безопасность десантной операции обеспечивали Кайтселийт, Военно-морские силы Эстонии и департамент полиции и погранохраны. Вдобавок к десантировавшимся с моря военным и бронетехнике десант поддерживали вертолёты Wildcat, Apache, Merlin, а также охраняющие воздушное пространство стран Балтии истребители Eurofighter.
”Для Эстонии эти учения имеют большое значение, так как целью экспедиционных сил и этих учений является усиление государственной обороны и безопасности. Если наше положение станет опасным, то у нас есть союзники, кто придут нам на помощь. Жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности, зная, что мы не одни и у нас есть союзники. В ходе таких учений мы становимся только лучше”, — сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
Прибывшие в Эстонию союзнические подразделения 5 — 6 июля примут участие в боевых стрельбах на центральном полигоне сил обороны. 7 июля союзники будут отрабатывать оборону Сааремаа вместе с Сааремааской и Пярнуской дружинами Кайтселийта.
В проходящем на территории Эстонии учении Baltic Protector принимают участие британские суда HMS Albion, HMS Kent, RFA Argus, RFA Lyme Bay, HMS Archer, HMS Exploit, HMS Charger, SD Victoria и MV Hurst Point. Безопасность морских путей обеспечивает противоминная эскадра Балтийских стран Baltron, в составе которой действуют военные корабли LVNS Virsaitis, LVNS Imanta и LNS Skalvis. Также задействованы корабль управления и обеспечения ВМС Эстонии Wambola и патрульные корабли департамента полиции и погранохраны.
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Начавшиеся в мае учения Baltic Protector объединяют в себе череду совместных учений в территориальных водах Дании, Германии, Швеции и странах Балтии. Всего в ходе всех этапов учений задействовано 44 морских судна и около 4000 военных из партнёрских и союзнических стран.
Возглавляемые Великобританией многонациональные объединённые экспедиционные силы объединяют профессиональных военных, которых при необходимости можно быстро интегрировать в операции НАТО, ООН или ЕС. В состав объединённых экспедиционных сил входят Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.
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