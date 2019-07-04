ФОТО и ВИДЕО: Союзники отработали прибытие военной помощи Эстонии с моря

Со стороны Эстонии безопасность десантной операции обеспечивали Кайтселийт, Военно-морские силы Эстонии и департамент полиции и погранохраны. Вдобавок к десантировавшимся с моря военным и бронетехнике десант поддерживали вертолёты Wildcat, Apache, Merlin, а также охраняющие воздушное пространство стран Балтии истребители Eurofighter.



Foto: Kaitsevägi



”Для Эстонии эти учения имеют большое значение, так как целью экспедиционных сил и этих учений является усиление государственной обороны и безопасности. Если наше положение станет опасным, то у нас есть союзники, кто придут нам на помощь. Жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности, зная, что мы не одни и у нас есть союзники. В ходе таких учений мы становимся только лучше”, — сказал командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем.



Foto: Kaitsevägi



Прибывшие в Эстонию союзнические подразделения 5 — 6 июля примут участие в боевых стрельбах на центральном полигоне сил обороны. 7 июля союзники будут отрабатывать оборону Сааремаа вместе с Сааремааской и Пярнуской дружинами Кайтселийта.

В проходящем на территории Эстонии учении Baltic Protector принимают участие британские суда HMS Albion, HMS Kent, RFA Argus, RFA Lyme Bay, HMS Archer, HMS Exploit, HMS Charger, SD Victoria и MV Hurst Point. Безопасность морских путей обеспечивает противоминная эскадра Балтийских стран Baltron, в составе которой действуют военные корабли LVNS Virsaitis, LVNS Imanta и LNS Skalvis. Также задействованы корабль управления и обеспечения ВМС Эстонии Wambola и патрульные корабли департамента полиции и погранохраны.

Начавшиеся в мае учения Baltic Protector объединяют в себе череду совместных учений в территориальных водах Дании, Германии, Швеции и странах Балтии. Всего в ходе всех этапов учений задействовано 44 морских судна и около 4000 военных из партнёрских и союзнических стран.

Возглавляемые Великобританией многонациональные объединённые экспедиционные силы объединяют профессиональных военных, которых при необходимости можно быстро интегрировать в операции НАТО, ООН или ЕС. В состав объединённых экспедиционных сил входят Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.