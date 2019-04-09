ФОТО и ВИДЕО: Совет ERR обсудил жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов(14)
В конце марта вице-председатель EKRE Мартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил совету письмо, в котором потребовал наказать критикующих журналистов. На сегодняшнем собрании совета вопрос вынесли на повестку дня, но, по словам председателя совета Рейна Вейдеманна, речь шла об информативном обсуждении и никаких решений принимать не планировалось.