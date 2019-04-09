ФОТО и ВИДЕО: Совет ERR обсудил жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов

По словам Вейдеманна, на собрании констатировали, что внутренние процедуры национального телерадиовещания работают. "Конечно, мы можем улучшать и совершенствовать их, но, в принципе, ясно, что касается стиля ведущих, то единичные промахи и ошибки там-сям могут быть. Но, в принципе, каждый журналист имеет право спрашивать до конца и задавать самые острые вопросы", — сказал он и добавил, что при этом не должна выходить личная точка зрения журналиста относительно мировоззрения или предпочтения какого-либо человека.

Вейдеманн указал, что совет не предназначен для того, чтобы кого-то судить или наказывать, поэтому там было нечего решать.

А жалоба Хельме, по словам Вейдеманна, была недостаточно обоснована, потому что такое обвинение предполагает полный анализ.

В марте Хельме написал совету ERR следующее: