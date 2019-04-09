09.04.2019, 17:50

ФОТО и ВИДЕО: Совет ERR обсудил жалобу Мартина Хельме на необъективных журналистов

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дополнено в 20:09
rus.delfi.ee
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В конце марта вице-председатель EKRE Мартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил совету письмо, в котором потребовал наказать критикующих журналистов. На сегодняшнем собрании совета вопрос вынесли на повестку дня, но, по словам председателя совета Рейна Вейдеманна, речь шла об информативном обсуждении и никаких решений принимать не планировалось.

По словам Вейдеманна, на собрании констатировали, что внутренние процедуры национального телерадиовещания работают. "Конечно, мы можем улучшать и совершенствовать их, но, в принципе, ясно, что касается стиля ведущих, то единичные промахи и ошибки там-сям могут быть. Но, в принципе, каждый журналист имеет право спрашивать до конца и задавать самые острые вопросы", — сказал он и добавил, что при этом не должна выходить личная точка зрения журналиста относительно мировоззрения или предпочтения какого-либо человека.

Вейдеманн указал, что совет не предназначен для того, чтобы кого-то судить или наказывать, поэтому там было нечего решать.

А жалоба Хельме, по словам Вейдеманна, была недостаточно обоснована, потому что такое обвинение предполагает полный анализ.

В марте Хельме написал совету ERR следующее:

"У меня просьба включить в повестку дня пункт: несбалансированность ERR в период после выборов в новостных и дискуссионных передачах. Что руководство собирается реально предпринять, чтобы возникшее серьезное нарушение закона (Закон о национальном телерадиовещании, статья 3, часть 3, 5, статья 6, часть 2, 3, 4, 5) не осталось без своевременного и пропорционального наказания? Собирается ли руководство опять, как обычно, развести руками и сказать, что упс, в будущем попробуем лучше. Или планируется убрать из эфира продемонстрировавших тотальную необъективность и непрофессионализм ведущих? Как долго собираются продолжать невыполнение требований закона и потопление серьезности и надежности организации?" — написал Хельме.

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