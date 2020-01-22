22.01.2020, 10:24
ФОТО и ВИДЕО | Снова бакалавр! Райнер Вакра защитил дипломную работу на А(11)
дополнено в 13:15
Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, написал новую дипломную работу и успешно защитил ее, получив высшую оценку — А.
Почему умершего онколога Павленко похоронили на следующий день
Появилось видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране
Смертельный приют: что творили с младенцами в Одинцово
Европу накроют холода: о чем предупреждают ученые