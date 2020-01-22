ФОТО и ВИДЕО | Снова бакалавр! Райнер Вакра защитил дипломную работу на А rus.delfi.ee EST 3

Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, написал новую дипломную работу и успешно защитил ее, получив высшую оценку — А.