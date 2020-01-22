22.01.2020, 10:24

ФОТО и ВИДЕО | Снова бакалавр! Райнер Вакра защитил дипломную работу на А

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дополнено в 13:15
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Социал-демократ Райнер Вакра, оказавшийся в начале прошлого года в центре скандала с плагиатом, написал новую дипломную работу и успешно защитил ее, получив высшую оценку — А.

Теперь Вакра сможет восстановить аннулированный диплом и не лишиться степени магистра.

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