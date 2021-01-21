ФОТО и ВИДЕО | Снос тюремных камер в Батарейной тюрьме начался с православного богослужения

”Иначе есть риск, что все строительство снова застопорится на следующие 5-10 лет", — предупредил Сыырумаа на мероприятии, приуроченном к началу работ в Батарейной тюрьме.

Перед началом работ в помещениях тюрьмы прошло богослужение и здание освятил православный священник. По словам Сыырумаа, таким образом он хотел почтить всех тех, кто погиб в этом здании.

Во время строительных работ будет восстановлена оригинальная планировка морской крепости. Это значит, что будут снесены все более поздние постройки, которые были сделаны для тюрьмы.

Сыырумаа пошел на серьезный риск — если государство вновь не даст ему деньги, то замораживание проекта до 2026 года означало бы для бизнесмена огромный ущерб, так как у государства появилось бы право выкупить Батарейную тюрьму обратно за 400 000 евро без обязательство возмещения расходов на уже проведенные там работы.

При этом девелоперы не хотят превратить Батарейную тюрьму в очередной торговый центр и обещают, что среды арендаторов помещений не будет ни одной розничной сети. Вместо это в отреставрированную крепость хотят привлечь множество разных ресторанов.

Сыырумаа отмечает, что проект в большой степени направлен на иностранных туристов. Предполагается, что в год крепость могут посещать до миллиона иностранцев — то есть каждый второй посетитель будет туристом.

Также в Батарейной тюрьме будут построены квартиры для краткосрочной сдачи в аренду, но продаваться эти квартиры не будут. Это сознательный выбор, чтобы в будущем у девелоперов сохранился больший контроль над зданием.