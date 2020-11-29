ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какую елку поставили в этом году в Нигулисте

Сегодня, в первое воскресенье Адвента публике была представлена рождественская елка в церкви-музее Нигулисте.
Норвежско-эстонская фирма по оформлению интерьера Shishi украшает елку в Нигулисте уже пятый год. Каждый раз концепция украшения держится в секрете до последнего момента.
Сегодня, в первое воскресенье Адвента, елка предстала во всей своей красе взгляду публики.
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Молодожены в Сырдарье угорели насмерть
Как Месси отреагировал на смерть легендарного Марадоны