29.11.2020, 17:05

ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какую елку поставили в этом году в Нигулисте

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ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какую елку поставили в этом году в Нигулисте
Taavi Sepp

Сегодня, в первое воскресенье Адвента публике была представлена рождественская елка в церкви-музее Нигулисте.

Норвежско-эстонская фирма по оформлению интерьера Shishi украшает елку в Нигулисте уже пятый год. Каждый раз концепция украшения держится в секрете до последнего момента.

Foto: Thea Karin
Taavi Sepp

Сегодня, в первое воскресенье Адвента, елка предстала во всей своей красе взгляду публики.

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