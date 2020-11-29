ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какую елку поставили в этом году в Нигулисте

Норвежско-эстонская фирма по оформлению интерьера Shishi украшает елку в Нигулисте уже пятый год. Каждый раз концепция украшения держится в секрете до последнего момента.

Foto: Thea Karin

Taavi Sepp

Сегодня, в первое воскресенье Адвента, елка предстала во всей своей красе взгляду публики.