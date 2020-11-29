29.11.2020, 17:05
ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какую елку поставили в этом году в Нигулисте
Сегодня, в первое воскресенье Адвента публике была представлена рождественская елка в церкви-музее Нигулисте.
Сегодня, в первое воскресенье Адвента публике была представлена рождественская елка в церкви-музее Нигулисте.
Норвежско-эстонская фирма по оформлению интерьера Shishi украшает елку в Нигулисте уже пятый год. Каждый раз концепция украшения держится в секрете до последнего момента.
Сегодня, в первое воскресенье Адвента, елка предстала во всей своей красе взгляду публики.
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