ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какие катера получил ВМФ Эстонии!

В четверг, 10 декабря, в гавани Насва на Сааремаа спустили на воду два новых катера береговой обороны EML Roland и EML Risto эстонской постройки. Корабли переданы в состав флота военно-морских сил (ВМС) Эстонии.
”Новые катера значительно улучшат оперативную осведомленность ВМС, усилят береговую оборону и послужат подготовке офицеров. К тому же это первые корабли, построенные в соответствии с требованиями ВМС Эстонии. Это событие можно считать новой главой в сотрудничестве флота, кораблестроителей и эстонского оборонного комплекса”, — отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.
Изначально планировалось, что флот получит жестко-корпусные надувные лодки. Однако в этом году ВМС Эстонии удалось оптимизировать расходы, благодаря чему флот получил более крупные, мореходные и лучше оснащенные корабли.
”Исследование рынка показало, что местные верфи позволяют строить катера собственной постройки. Данные корабли — одни из лучших в своем классе по соотношению цены и качества в Европе и мире”, — пояснил ответственный за закупки ВВС и ВМС Центра оборонных инвестиций Аско Кивинурк.
В соответствии с морскими традициями, вместе со спуском катеров на воду состоялась церемония крещения новых кораблей. Крестными EML Roland и EML Risto стали девушки добровольческой организации Kodutütred Хенриет Кампманн из Хаапсалу и Мерибелл Рюйтле с Хийумаа. Согласно морскому поверью, крестная защищает корабль, обеспечивает безопасное и удачливое мореплавание на протяжении всей его службы. Также она напоминает морякам о семье и доме.
Корабли войдут в состав дивизиона катеров ВМС Эстонии. Подразделение отвечает за защиту надводных сил эстонского флота и союзников, защиту портов, сопровождение транспортов и морскую разведку. Также катера могут быть использованы при практической подготовке кадетов ВМС.
Корпуса катеров выполнены преимущественно из алюминия с применением баллистических защитных панелей. Корабли однотипные, их длина составляет 17,25 метра, ширина — 4,9 метра, осадка — 1,5 метра. Силовая установка мощностью в 1000 л.с. позволяет развивать скорость в 30 узлов. Катера вооружены 12,7 мм тяжелым пулеметом с дистанционным управлением и двумя легкими 7,62 мм пулеметами. Экипаж — четыре человека.
ВМС Эстонии охраняют морские границы и представляют интересы страны на море. Основные задачи флота — разминирование и несение морской разведки. Также ВМС обеспечивают безопасность судоходства: ежегодно проводятся операции по поиску неразминированных взрывных устройств, оставшихся в море после прежних военных конфликтов.
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