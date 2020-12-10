ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какие катера получил ВМФ Эстонии!

”Новые катера значительно улучшат оперативную осведомленность ВМС, усилят береговую оборону и послужат подготовке офицеров. К тому же это первые корабли, построенные в соответствии с требованиями ВМС Эстонии. Это событие можно считать новой главой в сотрудничестве флота, кораблестроителей и эстонского оборонного комплекса”, — отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска.

Изначально планировалось, что флот получит жестко-корпусные надувные лодки. Однако в этом году ВМС Эстонии удалось оптимизировать расходы, благодаря чему флот получил более крупные, мореходные и лучше оснащенные корабли.

”Исследование рынка показало, что местные верфи позволяют строить катера собственной постройки. Данные корабли — одни из лучших в своем классе по соотношению цены и качества в Европе и мире”, — пояснил ответственный за закупки ВВС и ВМС Центра оборонных инвестиций Аско Кивинурк.

В соответствии с морскими традициями, вместе со спуском катеров на воду состоялась церемония крещения новых кораблей. Крестными EML Roland и EML Risto стали девушки добровольческой организации Kodutütred Хенриет Кампманн из Хаапсалу и Мерибелл Рюйтле с Хийумаа. Согласно морскому поверью, крестная защищает корабль, обеспечивает безопасное и удачливое мореплавание на протяжении всей его службы. Также она напоминает морякам о семье и доме.

Корабли войдут в состав дивизиона катеров ВМС Эстонии. Подразделение отвечает за защиту надводных сил эстонского флота и союзников, защиту портов, сопровождение транспортов и морскую разведку. Также катера могут быть использованы при практической подготовке кадетов ВМС.

Корпуса катеров выполнены преимущественно из алюминия с применением баллистических защитных панелей. Корабли однотипные, их длина составляет 17,25 метра, ширина — 4,9 метра, осадка — 1,5 метра. Силовая установка мощностью в 1000 л.с. позволяет развивать скорость в 30 узлов. Катера вооружены 12,7 мм тяжелым пулеметом с дистанционным управлением и двумя легкими 7,62 мм пулеметами. Экипаж — четыре человека.

ВМС Эстонии охраняют морские границы и представляют интересы страны на море. Основные задачи флота — разминирование и несение морской разведки. Также ВМС обеспечивают безопасность судоходства: ежегодно проводятся операции по поиску неразминированных взрывных устройств, оставшихся в море после прежних военных конфликтов.