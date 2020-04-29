ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как в Тапа взрывом снесли главное здание мызы

Здание целый век было в ведении военных, сначала там базировался штаб бронепоездов эстонской армии (с 1920), затем оно перешло к красной армии, потом к немецкой и обратно. Его несколько раз перестраивали.

Впервые мыза упоминается в исторической хронике в 1629 году, ее взорванное сегодня главное здание построили в 1810-1820 годах.

После восстановления независимости здание находилось в частном владении, но длительное время пустовало.

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