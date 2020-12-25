25.12.2020, 19:07

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как радуются снегу обитатели Таллиннского зоопарка!

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В среду утром выпал снежок, и обитатели зоопарка были этому несказанно рады. Они его ели, в нем валялись, бегали, играли и дурачились...

Белый медведь Распи уже на заре вышел порадоваться родному снежку, носороги - по нему скользили, а также дрались рогами. И даже карликовый бегемот Пупа выбежала на улицу в восторге.

Смотрите, как радуются снегу обитатели зоопарка!

Kesknädala hommikuks maha sadanud lumi ❄️ pakkus loomaaiaasukatele palju toredaid emotsioone. Oli suuri silmi, lume...

Опубликовано Tallinna Loomaaed / Tallinn Zoo Пятница, 25 декабря 2020 г.
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