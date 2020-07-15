ФОТО И ВИДЕО | "Смирно! Вольно!" Как новоиспеченные солдаты-срочники привыкают к новой реальности

На Фильтри теэ к батальону штаба и связи подъезжают два автобуса. Уже к полудню некоторые новоиспеченные срочники самостоятельно прибыли к казармам, теперь они смотрят на приехавшие автобусы. Из них выходят несколько десятков стриженных наголо молодых людей и пара девушек.

Väejuhatuses on tänavu kokku suisa 17 klassikaaslast neljast õppeasutusest. See näitab riigikaitseõpetajate head tööd õpilaste motiveerimisel ja abistamisel. Foto: Ilmar Saabas

В этом году начинают срочную службу в управлении кибервойск две девушки и 122 молодых человека, которых вчера на 11 месяцев оторвали от обычной жизни.

Прибывших строят для проверки присутствия. Находящимся в неведении молодым людям объясняют распорядок дня, и тогда направляются на баскетбольное поле проверять личное имущество. Из дома упаковали с собой электронику, несколько книг, баночки с медикаментами и кремом, одежду и сладости.

Irma Jäe on kümme aastat kuulunud kaitseliitu ja loodab, et tema karjäär on seotud kaitseväega. Varustust saades on Irma rõõmus, et tuli vabatahtlikult aega teenima. Foto: Ilmar Saabas

Ничего запрещенного, что следовало бы конфисковать, ни в чьей сумке не видно. Ровным строем одна группа направляется в казарму, где в установленных комнатах выбирают кровать. Подробнее ознакомиться с казармой нет времени, потому что молодым людям командуют пройти в прихожую, чтобы научить стоять вольно и смирно. Затем компания направляется к складскому зданию получать снаряжение.

Жесткие сапоги и бахилы, шапки, бронежилет, шлем и большую сумку другого снаряжения складывают в руки срочникам. Они должны привыкнуть к тяжелому грузу. Первый день вмещает еще сытную еду, вторую медицинскую проверку и ознакомление с общим укладом жизни. Уже с завтрашнего дня начнется продолжающийся семь недель интенсивный базовый курс солдата, в течение которого ознакомятся среди прочего с управлением кибервойск и батальоном, получат представление о безопасности и законодательстве и научатся, как выживать в лесу. Навыки выживания молодые люди смогут применить уже через две недели, когда впервые пойдут в лес.

Sel aastal suundub ajateenistusse ligi 2000 noort. Küberväejuhatuses on tänavu 122 noormeest ja kaks tüdrukut. Foto: Ilmar Saabas

В этом году проходить срочную службу на Фильтри теэ приехали также 17 одноклассников из школы Рокка-аль-Маре и центров профессионального образования Ярвамаа, Хаапсалу и Вырумаа. Поступление на срочную службу целыми классами в последние годы становится все популярнее.