18.06.2019, 11:30

ФОТО и ВИДЕО | Сложные истории выбора жизненного пути в новом сериале ”Горящая земля”, или Как тебе такое, Кристофер Нолан?

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Владимир Сергеевич
Видео и фото: Дмитрий Федоткин
EST 13

В Ида-Вирумаа, в основном в окрестностях Нарвы и Нарва-Йыэсуу с начала июня идут съемки нового телевизионного многосерийного фильма ”Горящая земля” (Põlev maa) по заказу канала ETV+.

Это детективно-криминальная история о ”лихих 90-х”, основанная частично на реальных событиях, изложенных их очевидцем и участником Валдо Арула. Delfi удалось провести на съемках почти целый день, запечатлеть одни из самых захватывающих сцен ”разборок бандосов” и пообщаться с создателями сериала.

Пока в эстонской столице царит ажиотаж в связи с неожиданным визитом звезд Голливуда и съемками международного блокбастера, Северо-Восток Эстонии тоже охвачен кинолихорадкой. Масштабы, конечно, несопоставимы, однако по уровню вовлечения местных жителей будущий хит ETV+ (а в этом авторы данного материала практически уверены) вполне может и перещеголять грядущее творение Кристофера Нолана. Пусть автор ”Темного рыцаря” и привлек тысячи таллинцев в массовые сцены, создатели ”Горящей земли” российский режиссер Ольга Беляева и эстонский продюсер Кен Саан населили телекадр многими реальными нарвитянами, исполняющими роли колоритных ”братков”.

Горожане активно участвуют и в закадровом процессе — так,педагог Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Юлия Вийрсалу является координатором сериала, предприниматель и бывший спортсмен Эдуард Сударевский ставит трюковые сцены рукопашных боев и снимается в роли одного из авторитетов, рэпер Женя Ляпин ака STUF играет одного из членов группировки, многие нарвские парни и девушки получили другие заметные роли и эпизоды. Причем, как призналась в интервью нам Ольга Беляева, актеры-непрофессионалы порой гораздо более органичны и правдоподобны, нежели профессиональные актеры. А среди них такие известные эстонские исполнители, как Мария Авдюшко и Танель Саар (VAT Teater), целая плеяда молодых актеров Русского театра — Сергей Фурманюк, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Даниил Зандберг, Александр Домовой, Дан Ершов, Татьяна Егорушкина, а также их опытнейший коллега Игорь Рогачев.

Ведущим оператором-постановщиком стал опытнейший эстонский документалист Ивар Хейнмаа, побывавший во множестве ”горячих точек” планеты, и буквально во вторник на этой неделе вновь отправляющийся на Донбасс. Поэтому в съемочном процессе ”Горящей земли” будет перерыв на пару недель. А для российского кинорежиссера Ольги Беляевой этот сериал стал первым полноценным собственным проектом, хотя в Эстонии она работает уже во второй раз. До этого Ольга была помощником легендарного режиссера Станислава Говорухина на снимавшейся в Таллинне кинокартине ”Конец прекрасной эпохи”.

”А что забавного запомнилось во время съемок?”

Примерно такой стереотипный вопрос-штамп всегда задают деятелям кино начинающие (и не только) журналисты. Но проблема в том, что хотя обычно по ходу работы таких ситуаций возникает множество, по окончании съемок они оказывают погребенными под ворохом прочих воспоминаний и эмоций и вспомнить их непросто.

ТОП

Поэтому специально для чителей Delfi — ловите, вот несколько курьезных случаев, которые мы почерпнули из разговоров с участниками съемок.

- Во время съемок сцены ”стрелки” и разборок в карьере режиссер после одного из дублей заметила, что за рулем черной ”бэхи” сидит парень, за несколько дней до того изображавший прокурорского работника, а теперь — бандита

- Съемки в городе, на натуре, ведутся практически экспромтным методом, без перекрытия улиц и долгих согласований. Поэтому бывало и так, что когда киношная полицейская ”группа захвата” в масках врывалась в подъезд к ”злоумышленнику”, то с другой стороны дома в этот же подъезд входила местная пожилая жительница, которая при виде такой картины едва не грохнулась в обморок. А председатель квартирного товарищества, говорят, чуть не поседела, когда узнала, что в ее доме ”взламывали” дверь. (С согласия владельца квартиры, разумеется).

- Известный эстонский телеоператор Вейко Варес (канал TV3) неожиданно для самого себя вдруг перевоплотился в линейного продюсера сериала, хотя приехал сюда, чтобы сняться в нескольких эпизодах. Теперь он помощник генерального, отвечает за весь сьемочный организационный процесс, и что-то нам подсказывает, что в будущем мы обязательно услышим о его новых успешных проектах в этой области.

- Идет репетиция сцены, в которой вывезенному в лес под Эстонской электростанцией (ок.30 км от Нарвы) персонажу приставляют к голове пистолет. Ровно этот момент из кустов, разумеется, вдруг выходит случайный прохожий. Видит все это, разворачивается и бежать! Как ни старались одетые во все черное люди криками убедить его, что они артисты и идут съемки, сделать это им не удалось.

- Оружие для сцены разборок — ”калаши”, помповое ружье, револьвер — привезли из Таллинна, но поскольку холостых патронов для автоматов Калашникова оказалось мало (дефицит!), пришлось снимать несколько сцен с использованием боевых. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности.

- Съемки стрельбы в карьере велись возле крупнейшего в регионе действующего (и сейчас расширяющегося) кладбища, на котором можно найти немало поражающих воображение памятников на могилах тех самых братков и авторитетов, ставших прообразами персонажей сериала. Сам карьер, кстати, в 90-х имел весьма дурную славу именно по причине того, что там выясняли отношения криминальные личности, ходили слухи и о найденных в воде трупах.

Ида-Вирумаа, заповедник 90-х

Если для молодежи из Русского театра ”лихие 90-е” — это, скорее, что-то из области мифов, то для многих нарвитян-участников съемок, та эпоха если и закончилась, то совсем недавно. А, по свидетельству одного из местных непрофессиональных актеров, если описать жизненные взаимопересечения людей, попавших волею судьбы на площадку, то вполне получится еще один сценарий, но теперь уже скандальной ”мыльной оперы”. Словом, материал для будущих сериалов создается прямо на наших глазах, как знать, может быть кто-то уже начал записывать впечатления и воспоминания.

Тем более, что фактурных мест для проведения съемок и колоритных случайных персонажей на улицах региона много и сейчас, и они, вероятно, никуда не исчезнут и через несколько лет. В этом смысле, конечно, Нарва, Нарва-Йыэсуу, да и весь Ида-Вирумаа — просто кладезь для кино и ТВ. Путь не Кристофер Нолан, но Дэнни Бойл (автор культового фильма ”На игле/Trainspotting”) точно мог бы здесь обрести вдохновение для создания чего-то подобного. В любом случае, помимо сочной натуры, здесь теперь появляется и серьезная база из людей, знающих и готовых к организации съемок. А дело это, как мы убедились, весьма и весьма хлопотное, особенно в условиях бюджетов, находящихся на совершенно ином полюсе, чем у ”понаехавших” сейчас в

Таллинн голливудчиков… Есть такой термин ”малобюджетное кино”, так вот создатели ”Горящей земли” шутят между собой, что их серил — МИКРОбюджетный. Отсюда, конечно, порой и неразбериха, и сложности, и порой серьезные проблемы. Однако все это является составной частью этого трудного, но такого увлекательного процесса, результат которого зрители канала ETV+ смогут увидеть предстоящей осенью. Больше других этой премьеры, конечно, будут ждать в Нарве, жители которой смогут увидеть в кадре себя и своих друзей.

Кстати, если у кого-то еще есть желание попасть на съемки, предложить свою кандидатуру — не стесняйтесь, и смело ищите контакт с организаторами! Проще всего это сделать через социальные сети.

Спасибо всем создателям сериала за предоставленную возможность побывать на съемочной площадке и рассказать об этом читателям Delfi.

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