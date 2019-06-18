ФОТО и ВИДЕО | Сложные истории выбора жизненного пути в новом сериале ”Горящая земля”, или Как тебе такое, Кристофер Нолан?

Горожане активно участвуют и в закадровом процессе — так,педагог Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Юлия Вийрсалу является координатором сериала, предприниматель и бывший спортсмен Эдуард Сударевский ставит трюковые сцены рукопашных боев и снимается в роли одного из авторитетов, рэпер Женя Ляпин ака STUF играет одного из членов группировки, многие нарвские парни и девушки получили другие заметные роли и эпизоды. Причем, как призналась в интервью нам Ольга Беляева, актеры-непрофессионалы порой гораздо более органичны и правдоподобны, нежели профессиональные актеры. А среди них такие известные эстонские исполнители, как Мария Авдюшко и Танель Саар (VAT Teater), целая плеяда молодых актеров Русского театра — Сергей Фурманюк, Виктор Марвин, Александр Жиленко, Даниил Зандберг, Александр Домовой, Дан Ершов, Татьяна Егорушкина, а также их опытнейший коллега Игорь Рогачев.

Ведущим оператором-постановщиком стал опытнейший эстонский документалист Ивар Хейнмаа, побывавший во множестве ”горячих точек” планеты, и буквально во вторник на этой неделе вновь отправляющийся на Донбасс. Поэтому в съемочном процессе ”Горящей земли” будет перерыв на пару недель. А для российского кинорежиссера Ольги Беляевой этот сериал стал первым полноценным собственным проектом, хотя в Эстонии она работает уже во второй раз. До этого Ольга была помощником легендарного режиссера Станислава Говорухина на снимавшейся в Таллинне кинокартине ”Конец прекрасной эпохи”.

”А что забавного запомнилось во время съемок?”

Примерно такой стереотипный вопрос-штамп всегда задают деятелям кино начинающие (и не только) журналисты. Но проблема в том, что хотя обычно по ходу работы таких ситуаций возникает множество, по окончании съемок они оказывают погребенными под ворохом прочих воспоминаний и эмоций и вспомнить их непросто.

Поэтому специально для чителей Delfi — ловите, вот несколько курьезных случаев, которые мы почерпнули из разговоров с участниками съемок.

- Во время съемок сцены ”стрелки” и разборок в карьере режиссер после одного из дублей заметила, что за рулем черной ”бэхи” сидит парень, за несколько дней до того изображавший прокурорского работника, а теперь — бандита

- Съемки в городе, на натуре, ведутся практически экспромтным методом, без перекрытия улиц и долгих согласований. Поэтому бывало и так, что когда киношная полицейская ”группа захвата” в масках врывалась в подъезд к ”злоумышленнику”, то с другой стороны дома в этот же подъезд входила местная пожилая жительница, которая при виде такой картины едва не грохнулась в обморок. А председатель квартирного товарищества, говорят, чуть не поседела, когда узнала, что в ее доме ”взламывали” дверь. (С согласия владельца квартиры, разумеется).

- Известный эстонский телеоператор Вейко Варес (канал TV3) неожиданно для самого себя вдруг перевоплотился в линейного продюсера сериала, хотя приехал сюда, чтобы сняться в нескольких эпизодах. Теперь он помощник генерального, отвечает за весь сьемочный организационный процесс, и что-то нам подсказывает, что в будущем мы обязательно услышим о его новых успешных проектах в этой области.

- Идет репетиция сцены, в которой вывезенному в лес под Эстонской электростанцией (ок.30 км от Нарвы) персонажу приставляют к голове пистолет. Ровно этот момент из кустов, разумеется, вдруг выходит случайный прохожий. Видит все это, разворачивается и бежать! Как ни старались одетые во все черное люди криками убедить его, что они артисты и идут съемки, сделать это им не удалось.

- Оружие для сцены разборок — ”калаши”, помповое ружье, револьвер — привезли из Таллинна, но поскольку холостых патронов для автоматов Калашникова оказалось мало (дефицит!), пришлось снимать несколько сцен с использованием боевых. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности.

- Съемки стрельбы в карьере велись возле крупнейшего в регионе действующего (и сейчас расширяющегося) кладбища, на котором можно найти немало поражающих воображение памятников на могилах тех самых братков и авторитетов, ставших прообразами персонажей сериала. Сам карьер, кстати, в 90-х имел весьма дурную славу именно по причине того, что там выясняли отношения криминальные личности, ходили слухи и о найденных в воде трупах.

Ида-Вирумаа, заповедник 90-х