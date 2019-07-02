ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все(81)
Издание Eesti Päevaleht пишет, что летнюю столицу впору переименовать в столицу актов.
Издание Eesti Päevaleht пишет, что летнюю столицу впору переименовать в столицу актов.
В субботу на открытии выставки ”Naine ja naine” (”Женщина и женщина”) в Пярну произошел невероятный инцидент: в конце своей речи художник, феминистка и ЛГБТ активистка Маре Тралла сняла с себя платье и осталась в чем мать родила. Таким образом женщина выразила свой протест против работ художника Марко Мяэтамма. По мнению феминистки, в его работах сквозит насилие в изображении женского тела. В ходе перформанса Тралла покрыла работы Маэтамма простынями с антисексистскими лозунгами, а на двери выставочного зала с его картинами повесила большой кусок ткани, на котором написала ”Никакое ”но” не может являться оправданием сексизму”.
Скандальный перформанс в фото и видео:
No 'But' Can Be Used as an Excuse for Sexism! from Mare Tralla on Vimeo.
Кроме этого, жителей и гостей города эпатирует выставка ”Мужчина, женщина, свобода” (”Mees, naine, vabadus”), а также экспозиции ”Мужчина и мужчина” ("Mees ja mees”).
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